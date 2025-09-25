A che ora Sonego-Zverev ATP Pechino 2025 | orario programma tv streaming

Lorenzo Sonego affronterà il tedesco Alexander Zverev al primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. Il sorteggio non è stato benevolo per il tennista italiano, che al debutto sul cemento cinese se la dovrà vedere contro il numero 3 del mondo: servirà una prestazione davvero rimarchevole da parte del piemontese per superare lo scoglio e proseguire la propria avventura in terra asiatica. Il 30enne è reduce dalla sconfitta rimediata al primo turno degli US Open contro Tristan Schoolkate e dal ko agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Chengdu per mano dello statunitense Marcos Giron. Servirebbe la sterzata ad effetto per rilanciarsi in una stagione durante la quale non sono mancati degli sprazzi interessanti, su tutti i risultati conseguiti agli Australian Open e a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

