A che ora Sonego-Zverev ATP Pechino 2025 | orario programma tv streaming
Lorenzo Sonego affronterà il tedesco Alexander Zverev al primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. Il sorteggio non è stato benevolo per il tennista italiano, che al debutto sul cemento cinese se la dovrà vedere contro il numero 3 del mondo: servirà una prestazione davvero rimarchevole da parte del piemontese per superare lo scoglio e proseguire la propria avventura in terra asiatica. Il 30enne è reduce dalla sconfitta rimediata al primo turno degli US Open contro Tristan Schoolkate e dal ko agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Chengdu per mano dello statunitense Marcos Giron. Servirebbe la sterzata ad effetto per rilanciarsi in una stagione durante la quale non sono mancati degli sprazzi interessanti, su tutti i risultati conseguiti agli Australian Open e a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sonego - zverev
Agli Us Open Sonego out al quinto set con Schoolkate, ok Zverev
Us Open, Sonego out al quinto con Schoolkate. Avanzano Zverev, Paul e de Minaur
Jannik Sinner rientra al China Open di Pechino contro Marin Cilic. Sorteggio complicato per Musetti, Cobolli e Sonego, con Zverev, Rublev e Bublik sul cammino. - X Vai su X
Il campione dell'edizione 2023 affronterà il croato, già battuto in Davis. Per Cobolli ci sarà Rublev, battuto nella finale di Amburgo. Zverev per Sonego e Mpetshi Perricard per Musetti - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Sonego-Zverev 26 Settembre: Primo Turno ATP Pechino 2025 - Si scende in campo, Giovedì 25 Settembre, per giocare il primo turno dell'ATP Pechino 2025: pronostico Sonego- Segnala bottadiculo.it
Atp 500 di Pechino al via: il tabellone con Sinner, calendario, date, orari - Sinner, numero 2 Atp, torna in campo dopo la sconfitta in finale con Alcaraz agli Us Open. Secondo today.it