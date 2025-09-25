A che ora Paolini-Sevastova WTA Pechino 2025 | orario programma tv streaming

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 26 settembre, Jasmine Paolini affronterà nel secondo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), la lettone Anastasija Sevastova, dando il via alla propria avventura nel torneo cinese. L’azzurra, reduce dalla stupenda settimana di Shenzhen, dove la toscana ha contribuito in maniera rilevante al successo in BJK Cup, vorrà dare un seguito. Sulla carta, la sfida si presenta alla portata di Jasmine. La nostra portacolori è dotata di colpi in grado di mettere in difficoltà Sevastova, soprattutto col dritto. Si spera che Paolini riesca a esprimersi al meglio e sappia dare un seguito rispetto a quanto di buono ha fatto vedere nell’impegno con l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora paolini sevastova wta pechino 2025 orario programma tv streaming

© Oasport.it - A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: paolini - sevastova

WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari

paolini sevastova wta pechinoA che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, venerdì 26 settembre, Jasmine Paolini affronterà nel secondo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), la lettone Anastasija Sevastova, dando il via ... Lo riporta oasport.it

paolini sevastova wta pechinoWta Pechino, il tabellone: Paolini nel quarto con Svitolina e Anisimova - Al via Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti: la toscana, inserita nel quarto con Svitolina e Anisimova, entrerà in ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Sevastova Wta Pechino