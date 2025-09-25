A che ora Paolini-Sevastova WTA Pechino 2025 | orario programma tv streaming

Domani, venerdì 26 settembre, Jasmine Paolini affronterà nel secondo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), la lettone Anastasija Sevastova, dando il via alla propria avventura nel torneo cinese. L’azzurra, reduce dalla stupenda settimana di Shenzhen, dove la toscana ha contribuito in maniera rilevante al successo in BJK Cup, vorrà dare un seguito. Sulla carta, la sfida si presenta alla portata di Jasmine. La nostra portacolori è dotata di colpi in grado di mettere in difficoltà Sevastova, soprattutto col dritto. Si spera che Paolini riesca a esprimersi al meglio e sappia dare un seguito rispetto a quanto di buono ha fatto vedere nell’impegno con l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

