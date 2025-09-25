A che ora Musetti-Mpetshi Perricard ATP Pechino 2025 | orario programma tv streaming

Lorenzo Musetti tornerà in campo domani dopo la grande delusione della finale persa a Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo. Il digiuno senza vittorie di tornei prosegue per il toscano, ma il tennis gli offrirà una nuova opportunità. A Pechino il carrarino vorrà farsi valere, affrontando all’esordio il francese Giovanni Mpetshi Perricard. L’azzurro si augura di ritrovare in fretta le giuste motivazioni. Non sarà una sfida semplice al cospetto di un big Server come il transalpino. Lorenzo dovrà avere le necessaria attenzione al servizio e in risposta per disinnescare il tennis del suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

