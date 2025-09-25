A che ora Cobolli-Rublev ATP Pechino 2025 | orario programma tv streaming

Domani, venerdì 26 settembre, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nell’ATP500 di Pechino. Sul Centrale della capitale cinese, il romano farà il proprio esordio contro il forte russo Andrey Rublev. Un esordio complicato per Flavio, reduce dall’esperienza alla Laver Cup. L’azzurro dovrà ritrovare le proprie energie per esprimere al 100% contro un giocatore di livello, che fa della potenza dei propri colpi l’arma principale. Il tennista nostrano dovrà cercare di mischiare un po’ le carte per avere un rendimento eccellente. Fondamentale sarà la resa al servizio. Un solo precedente tra i due, ovvero quello della finale di Amburgo di quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

