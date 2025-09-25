A che ora Bolelli Vavassori-Griekspoor Bonzi ATP Pechino 2025 | orario programma tv streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori debutteranno al torneo ATP 500 di Pechino all’altezza degli ottavi di finale. La coppia italiana esordirà sul cemento cinese nella giornata di venerdì 26 settembre, quando incrocerà il francese Benjamin Bonzi e l’olandese Tallon Griekspoor nel primo match del torneo di doppio. Gli azzurri torneranno a giocare insieme a quasi un mese di distanza dal ko rimediato al secondo turno degli US Open contro i padroni di casa James Tracy e Robert Cash. Sarà il quinto match a partire dalle ore 05.00 sul Campo 5, ma il quarto non inizierà prima delle ore 10.00. Sono previste tre sfide femminili in apertura (P. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Bolelli/Vavassori-Griekspoor/Bonzi, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori

ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi

ATP Cincinnati 2025, Bolelli/Vavassori piegano Cash/Tracy ed approdano ai quarti in doppio

LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy 6-3 7-6, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: gli azzurri battono gli americani e volano ai quarti di finale!

Bolelli e Vavassori sono finale per il secondo anno di fila! - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si fermano agli ottavi di finale del doppio agli Us Open di tennis. #ANSA - X Vai su X

Bolelli e Vavassori a Pechino per puntare a Torino - Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercano a Pechino punti importanti per avvicinare la qualificazione alle Nitto ATP Finals. Si legge su sport.tiscali.it

Atp 500 Amburgo, Bolelli e Vavassori trionfano nel torneo di doppio - Sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori i nuovi campioni di doppio dell'Atp 500 di Amburgo. Segnala rainews.it