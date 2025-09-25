A che ora Berrettini-Ruud ATP Tokyo 2025 | orario programma tv streaming
Domani, venerdì 26 settembre, Matteo Berrettini scenderà in campo contro il norvegese Casper Ruud negli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento giapponese, il tennista romano spera di replicare l’ottima prestazione dell’esordio, vittorioso piuttosto nettamente contro lo spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-2. C’erano dei dubbi alla vigilia su quello che avrebbe potuto fare Matteo in questo torneo. Il ritorno agonistico dopo mesi di assenza ad Hangzhou non era stato dei migliori. La sconfitta al primo turno contro il ceco Svrcina era stata netta e il ritardo di condizione evidente. Contro Munar, invece, le classiche accelerazioni di servizio e dritto si sono fatte apprezzare. 🔗 Leggi su Oasport.it
