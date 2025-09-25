A Cervia la scherma è diventata di casa

La stagione sportiva del Circolo della Spada Cervia-Milano Marittima è ricominciata a inizio settembre, gli allenamenti proseguono tutto l’anno sportivo. "Ricordiamo con orgoglio – dicono dal Circolo cervese – i nostri atleti qualificati ai campionati italiani Cadetti e Giovani nella stagione appena passata, a Terni e Riccione con buone prestazioni da parte di Samuel Quartieri, Diego Rustighi, Alessandro Moretti, miglioramenti da parte di Luca Righi, Thomas Neri, Lorenzo Benvenuti, Jacopo Budini, inoltre di tutto il gruppo di schermitori cervesi del settore Under 14 e dei più piccoli". La palestra dedicata alla scherma nel territorio è a Cervia, in via Pinarella 66: "Per praticare questa meravigliosa disciplina olimpica – proseguono al Circolo della Spada – si può iniziare sin dalla più tenera età: corsi e lezioni si possono praticare a partire dai 5 anni fino all’età adulta ma anche master, con gruppi sia riservati agli agonisti ma anche per gli atleti amatoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

