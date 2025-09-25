A Casertavecchia si apre Un Borgo di Libri | il tema di quest' anno sarà le ' Odissee'

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà oggi, 25 settembre, nella chiesa dell’Annunziata di Casertavecchia la prima di “Un Borgo di Libri 2025” alle 19: nove giorni di festival e trentatré incontri. Il primo passo di un lungo viaggio, come il tema dedicato alle “Odissee”, nella nostra vita quotidiana come nella nostra anima. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casertavecchia - apre

casertavecchia apre borgo libriA Casertavecchia torna il Festival 'Un Borgo di Libri' - È il Festival "Un Borgo di Libri 2025", che partirà il 25 settembre nella chiesa dell'Annunziata di Casertavecchia. Secondo ansa.it

casertavecchia apre borgo libriCasertavecchia, al via “Un Borgo di Libri 2025”: 9 giorni di Odissee, tra parole, immagini e memoria - La nuova edizione del festival letterario e culturale da domani 25 settembre nel borgo medievale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Casertavecchia Apre Borgo Libri