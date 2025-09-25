A Cannero Riviera arriva il Banda Day

Novaratoday.it | 25 set 2025

Cannero Riviera dedica una giornata intera alla musica con il "Banda Day", in programma sabato 27 settembre nella la Sala Pietro Carmine.Una rassegna promossa dalla banda cittadina con la direzione artistica del M° Stefano Rapetti, pensata per valorizzare la tradizione e il talento dei giovani. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

