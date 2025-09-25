A Cannero Riviera arriva il Banda Day
Cannero Riviera dedica una giornata intera alla musica con il "Banda Day", in programma sabato 27 settembre nella la Sala Pietro Carmine.Una rassegna promossa dalla banda cittadina con la direzione artistica del M° Stefano Rapetti, pensata per valorizzare la tradizione e il talento dei giovani. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: cannero - riviera
Cannero Riviera, 17enne accoltellato nella notte: è grave
Cannero Riviera, coltellate a un 17enne: è in condizioni molto gravi
Cannero Riviera, 17enne accoltellato nella notte: è grave
Comune di Cannero Riviera - facebook.com Vai su Facebook
A Cannero Riviera arriva il "Banda Day" - Cannero Riviera dedica una giornata intera alla musica con il "Banda Day", in programma sabato 27 settembre nella la Sala Pietro Carmine. Secondo novaratoday.it
Eventi Cannero Riviera settembre 2025 - presso la Sala "Pietro Carmine" Sul palco si alterneranno attori, insegnanti e allievi di diverse scuole e compagnie teatrali del Verbano, dando voce a pagine scelte tra i titoli più rappresentativi d ... Da verbanianotizie.it