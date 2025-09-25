A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l'altro e terrorizza i comuni del Vesuviano Preso è in carcere

Cinque rapine consumate in pochi minuti tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Arrestato un 49enne oplontino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l'altro e terrorizza i comuni del Vesuviano. Preso, è in carcere; Rapina in pieno centro, a Cerignola: negozio di ottica nel mirino della 'banda in moto'; Via Toledo, uomo armato irrompe in un negozio per tentare una rapina: le urla della commessa lo fanno scappare.

