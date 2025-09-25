A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l'altro e terrorizza i comuni del Vesuviano Preso è in carcere

Cinque rapine consumate in pochi minuti tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Arrestato un 49enne oplontino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

