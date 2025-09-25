A bordo anche il famoso tutti morti Incidente choc | l’aereo si schianta e prende fuoco

Un grave incidente aereo ha scosso il Paese, causando la morte di un uomo celebre a livello internazionale come teorico delle “città spugna”. 62 anni, si trovava a bordo di un Cessna monomotore insieme al regista brasiliano Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, al documentarista Rubens Crispim Jr. e al pilota Marcelo Pereira de Barros. Tutti e quattro hanno perso la vita nello schianto, avvenuto nelle zone umide del Pantanal, a circa 140 chilometri da Campo Grande, capitale del Mato Grosso do Sul. Secondo le prime informazioni fornite da vigili del fuoco e polizia civile, il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l’impatto al suolo, avvenuto all’interno della fattoria Barra Mansa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it