A Bertinoro arrivano le Bianchine romagnole | esposizione in piazza della Libertà

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre farà tappa a Bertinoro il raduno “La Bianchina Romagnola” dedicato alla mitica utilitaria Autobianchi. Un gruppo delle iconiche vetture farà bella mostra di sé in piazza della Libertà nel primissimo pomeriggio (all’incirca dalle ore 12 alle ore 14,30). Poi la carovana delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bertinoro - arrivano

Cerca Video su questo argomento: Bertinoro Arrivano Bianchine Romagnole