A Bertinoro arrivano le Bianchine romagnole | esposizione in piazza della Libertà
Sabato 27 settembre farà tappa a Bertinoro il raduno “La Bianchina Romagnola” dedicato alla mitica utilitaria Autobianchi. Un gruppo delle iconiche vetture farà bella mostra di sé in piazza della Libertà nel primissimo pomeriggio (all’incirca dalle ore 12 alle ore 14,30). Poi la carovana delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: bertinoro - arrivano
Ad esternare “un po' di preoccupazione” è stato il consigliere comunale del Pd, Graziano Rinaldini, “anche se comprendiamo perfettamente la solidarietà nei confronti del Comune di Bertinoro" - facebook.com Vai su Facebook