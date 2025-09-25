A Bertinoro 13 sommelier in competizione per l' ottavo Master del Romagna Albana

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sfida tutta emiliano – romagnola con l’eccezione di un candidato lombardo, quella che si profila quest’anno per l’ottavo Master dell’Albana, concorso biennale riservato ai sommelier degustatori di tutta Italia, in programma domenica 28 settembre sul colle di Bertinoro.In palio, oltre a un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bertinoro - sommelier

Una sfida tutta emiliano romagnola: a Bertinoro 13 sommelier si contendono il titolo di Ambasciatore dell’Albana

Cerca Video su questo argomento: Bertinoro 13 Sommelier Competizione