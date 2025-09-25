A Bertinoro 13 sommelier in competizione per l' ottavo Master del Romagna Albana
Una sfida tutta emiliano – romagnola con l’eccezione di un candidato lombardo, quella che si profila quest’anno per l’ottavo Master dell’Albana, concorso biennale riservato ai sommelier degustatori di tutta Italia, in programma domenica 28 settembre sul colle di Bertinoro.In palio, oltre a un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: bertinoro - sommelier
Una sfida tutta emiliano romagnola: a Bertinoro 13 sommelier si contendono il titolo di Ambasciatore dell’Albana
? : ! Sabato 27 settembre, dalle ore 12:00 alle 14:30, Piazza della Libertà a Bertinoro ospiterà il raduno "La BIANCHINA Romagnola", una giornata dedicata agli appa - facebook.com Vai su Facebook