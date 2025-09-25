80 anni Consulta Nazionale Mattarella Riconoscenza per patrioti
ROMA (ITALPRESS) – " I l 25 settembre 1945 – 80 anni or sono – si insediava la Consulta Nazionale, assemblea consultiva destinata ad accompagnare, affiancando il Governo, la transizione dell'Italia verso l'agognata libertà e, col referendum, la Repubblica. La Consulta fu tassello del percorso che riportava l'Italia tra le democrazie. Erano due Italie che si incontravano, quella del Governo del Regno del Sud e quella della Resistenza, dei Comitati di Liberazione Nazionale". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Organo rappresentativo provvisorio del popolo italiano in un Paese nuovamente unito, la Consulta si adunava nell'antica sede della Camera dei Deputati, istituzione cancellata dal fascismo.
