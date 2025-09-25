730 precompilato ultimi giorni | chi rinvia si sposta sul Redditi di ottobre
In vista della chiusura del mese, migliaia di lavoratori dipendenti e pensionati stanno ultimando la dichiarazione dei redditi: il Modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate richiede un ultimo controllo prima della trasmissione telematica. Chi preferisce il Modello Redditi avrà un margine supplementare fino a fine ottobre. Ultimi passaggi prima del 30 settembre Il conto alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
#Precompilata2025 Ultimi giorni per l'invio del #modello730: c’è tempo fino al 30 settembre. Puoi farlo direttamente online: con la modalità di compilazione semplificata è ancora più intuitivo. Cosa aspetti? http://t.ly/anjls - X Vai su X
Buongiorno a tutti, stavo finendo di compilare il 730 precompilato, ma mi presenta un errore. Ho interrotto il mio rapporto di lavoro il 31/12/2023 per andare in pensione dal primo gennaio 2024. Il datore di lavoro ha emesso una busta paga per tutte le spettanz - facebook.com Vai su Facebook
Ultimi giorni per la precompilata, c'è tempo fino a martedì - Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in auto ... Da msn.com
Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre - Entro il 30 settembre si può modificare, accettare e inviare la precompilata 730/2025. leggioggi.it scrive