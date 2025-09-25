730 precompilato occhio alla scadenza | c' è tempo fino al 30 settembre

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochi giorni scadono i termini per inviare il 730 precompilato. Entro martedì 30 settembre i cittadini che hanno scelto il modello semplificato devono trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate, mentre chi ha optato per il modello "Redditi" ha un mese in più, fino al 31 ottobre. Quest’anno la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: precompilato - occhio

Fisco, occhio al 730 precompilato: un errore può costare caro

730 precompilato occhio scadenza730 precompilato, un italiano su due lo sceglie: occhio agli errori. Scadenza, consegna e importi che si perdono se si sbaglia - La scadenza si avvicina: martedì 30 settembre è l’ultimo giorno utile per inviare il 730 precompilato. Segnala corriereadriatico.it

730 precompilato, occhio alla scadenza: c'è tempo fino al 30 settembre - I contribuenti possono trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate da soli, sul sito, o rivolgendosi a un Caf. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 730 Precompilato Occhio Scadenza