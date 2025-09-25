730 precompilato in scadenza il 30 settembre 6 su 10 scelgono la modalità semplificata

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta la volata finale per il 730 precompilato. La scadenza per l’invio è fissata a martedì 30 settembre 2025 e, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate con comunicato del 25 settembre, circa il 60% delle dichiarazioni già trasmesse in autonomia è stato inviato utilizzando la modalità semplificata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: precompilato - scadenza

Volata finale per il 730 precompilato, ancora cinque giorni alla scadenza

730 precompilato scadenza 30Volata finale per il 730 precompilato, ancora cinque giorni alla scadenza - Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia ... Si legge su msn.com

730 precompilato scadenza 30Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre - Entro il 30 settembre si può modificare, accettare e inviare la precompilata 730/2025. Lo riporta leggioggi.it

Cerca Video su questo argomento: 730 Precompilato Scadenza 30