730 precompilato in scadenza il 30 settembre 6 su 10 scelgono la modalità semplificata

Scatta la volata finale per il 730 precompilato. La scadenza per l’invio è fissata a martedì 30 settembre 2025 e, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate con comunicato del 25 settembre, circa il 60% delle dichiarazioni già trasmesse in autonomia è stato inviato utilizzando la modalità semplificata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it