Firenze, 25 settembre 2025 - Sarà un pomeriggio di voci e tradizioni quello di sabato pomeriggio alle 17, nel Cinema Teatro Everest di via Volterrana 4, al Galluzzo. Sul palco la , curata dal Coro La Martinella del CAI sezione di Firenze. L'evento, a ingresso con posti liberi fino a esaurimento, è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze. Ad alternarsi nel corso dello spettacolo saranno tre compagini corali che portano con sé storie e repertori radicati. Il Coro La Martinella, diretto da Ettore Varacalli, aprirà il pomeriggio con una introduzione di cinque canti, per poi lasciare spazio ai cori ospiti.

© Lanazione.it - 45ª Rassegna Corale Fiorentina di Canti Tradizionali