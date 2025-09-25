45ª Rassegna Corale Fiorentina di Canti Tradizionali
Firenze, 25 settembre 2025 - Sarà un pomeriggio di voci e tradizioni quello di sabato pomeriggio alle 17, nel Cinema Teatro Everest di via Volterrana 4, al Galluzzo. Sul palco la , curata dal Coro La Martinella del CAI sezione di Firenze. L’evento, a ingresso con posti liberi fino a esaurimento, è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze. Ad alternarsi nel corso dello spettacolo saranno tre compagini corali che portano con sé storie e repertori radicati. Il Coro La Martinella, diretto da Ettore Varacalli, aprirà il pomeriggio con una introduzione di cinque canti, per poi lasciare spazio ai cori ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rassegna - corale
"Chiostro della voce": ad Eboli la Rassegna Corale di Musica Sacra
Prima edizione della rassegna corale "Harmoniae Teatinae", dedicata alla città di Chieti
Prima edizione della rassegna corale "Harmoniae Teatinae", dedicata alla città di Chieti
Il Festival Corale Città di Cagliari 2025 porta come titolo “Sa limba mea est musica”, proponendo un percorso dedicato alla lingua e alla musica sarda come patrimonio condiviso: la rassegna vedrà protagonista il Coro Collegium Karalitanum insieme a grup - facebook.com Vai su Facebook
45ª Rassegna Corale Fiorentina di Canti Tradizionali - Sul palco la 45ª Rassegna Corale Fiorentina di Canti Tradizionali, curata dal Coro La Martinella del CAI sezione di Firenze. Lo riporta lanazione.it