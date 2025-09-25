41bis Strasburgo | No ricorso Cospito
12.45 L'anarchico italiano Alfredo Cospito resta al regime del 41bis,carcere duro. Lo ha deciso la Corte dei diritti umani che ha respinto il suo ricorso.Il 41bis "è manifestamente infondato",faceva notare il detenuto in quanto non gli era stato revocato per ragioni di salute. Per i giudici della Cedu, le autorità italiane hanno fornito sufficienti prove per giustificare la decisione compatibile con il suo stato di salute, deteriorato in seguito alla sua decisione di condurre uno sciopero della fame. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: 41bis - strasburgo
