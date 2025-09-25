3I ATLAS ha altre anomalie Avi Loeb insiste | Può essere un'astronave non giudicare il libro dalla copertina

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fisico teorico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb dell'Università di Harvard (Stati Uniti) ha pubblicato un nuovo articolo nel quale evidenzia altre anomalie dell'oggetto interstellare 3IATLAS. Lo scienziato ha ribadito che potremmo trovarci innanzi a tecnologia aliena e non a una cometa venuta da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atlas - anomalie

3i atlas ha anomalie3I/ATLAS ha altre anomalie, Avi Loeb insiste: “Può essere un’astronave, non giudicare il libro dalla copertina” - Il fisico teorico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb dell'Università di Harvard (Stati Uniti) ha pubblicato un nuovo articolo nel quale evidenzia ... Segnala fanpage.it

3i atlas ha anomalieCometa 3I/ATLAS: perché desta sospetti? Tra scienza e percezioni collettive - Cometa 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare mai osservato: colore “verde”, traiettoria e voci mediatiche. Come scrive eroicafenice.com

Cerca Video su questo argomento: 3i Atlas Ha Anomalie