3I ATLAS ha altre anomalie Avi Loeb insiste | Può essere un'astronave non giudicare il libro dalla copertina

Il fisico teorico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb dell'Università di Harvard (Stati Uniti) ha pubblicato un nuovo articolo nel quale evidenzia altre anomalie dell'oggetto interstellare 3IATLAS. Lo scienziato ha ribadito che potremmo trovarci innanzi a tecnologia aliena e non a una cometa venuta da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: atlas - anomalie

Un gruppo di astronomi e studenti cattura una nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS. Dalle foto emerge un dettaglio mai osservato prima https://bit.ly/foto-interstellare - facebook.com Vai su Facebook

3I/ATLAS ha altre anomalie, Avi Loeb insiste: “Può essere un’astronave, non giudicare il libro dalla copertina” - Il fisico teorico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb dell'Università di Harvard (Stati Uniti) ha pubblicato un nuovo articolo nel quale evidenzia ... Segnala fanpage.it

Cometa 3I/ATLAS: perché desta sospetti? Tra scienza e percezioni collettive - Cometa 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare mai osservato: colore “verde”, traiettoria e voci mediatiche. Come scrive eroicafenice.com