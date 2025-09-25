25 settembre Vergine del Rosario di San Nicolás | appare preceduta da segni straordinari
La Madonna appare diverse volte a San Nicolás, in Argentina come Vergine del Rosario, ponendosi in continuità con il messaggio consegnato a Fatima. La chiesa locale ha riconosciuto il carattere soprannaturale di questi eventi. A partire dal 25 settembre 1983 una donna argentina comincia ad avere una serie di apparizioni della Madonna a San Nicolás. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Bra, il quartiere Bescurone invita alla festa della Beata Vergine del Rosario - Proprio la Comunità Cristiana di Bescurone, il Quartiere Bescurone, con il patrocinio della Città di Bra, invitano tutta la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti religiosi e occasioni ... Lo riporta targatocn.it