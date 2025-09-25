25 settembre Vergine del Rosario di San Nicolás | appare preceduta da segni straordinari

Lalucedimaria.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Madonna appare diverse volte a San Nicolás, in Argentina come Vergine del Rosario, ponendosi in continuità con il messaggio consegnato a Fatima. La chiesa locale ha riconosciuto il carattere soprannaturale di questi eventi. A partire dal 25 settembre 1983 una donna argentina comincia ad avere una serie di apparizioni della Madonna a San Nicolás. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

25 settembre vergine del rosario di san nicol225s appare preceduta da segni straordinari

© Lalucedimaria.it - 25 settembre, Vergine del Rosario di San Nicolás: appare preceduta da segni straordinari

In questa notizia si parla di: settembre - vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 2 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 3 settembre 2025

25 settembre vergine rosario25 settembre, Vergine del Rosario di San Nicolás: appare preceduta da segni straordinari - La Madonna appare come Vergine del Rosario a San Nicolás, in Argentina, lasciando segni straordinari e messaggi in continuità con Fatima. Si legge su lalucedimaria.it

Bra, il quartiere Bescurone invita alla festa della Beata Vergine del Rosario - Proprio la Comunità Cristiana di Bescurone, il Quartiere Bescurone, con il patrocinio della Città di Bra, invitano tutta la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti religiosi e occasioni ... Lo riporta targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: 25 Settembre Vergine Rosario