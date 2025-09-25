25 settembre Giornata Mondiale dei Sogni | un invito a sognare
Che cosa significa tradurre una visione in un progetto? La Giornata Mondiale dei Sogni, celebrata il 25 settembre di ogni anno dal 2012, apre una riflessione sulla capacità e l’importanza di coltivare i propri sogni. Non sempre e non tutti i sogni sono destinati a diventare realtà, eppure le nostre aspirazioni raccontano chi siamo. Non solo, imparare a tradurre un sogno in un progetto concreto significa iniziare a usare la nostra immaginazione per indagare i nostri desideri attraverso punti di vista diversi. Perché ogni sogno racconta periodi diversi della vita e, a volte, il nucleo profondo di sé identico attraverso gli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
