25 settembre Giornata Mondiale dei Sogni | un invito a sognare

25 set 2025

Che cosa significa tradurre una visione in un progetto? La Giornata Mondiale dei Sogni, celebrata il 25 settembre di ogni anno dal 2012, apre una riflessione sulla capacità e l’importanza di coltivare i propri sogni. Non sempre e non tutti i sogni sono destinati a diventare realtà, eppure le nostre aspirazioni raccontano chi siamo. Non solo, imparare a tradurre un sogno in un progetto concreto significa iniziare a usare la nostra immaginazione per indagare i nostri desideri attraverso punti di vista diversi. Perché ogni sogno racconta periodi diversi della vita e, a volte, il nucleo profondo di sé identico attraverso gli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

