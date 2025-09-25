17enne trovato morto nel cantiere a Mariglianella ipotesi suicidio | inutile l' appello a Chi l' ha visto

Notizie.virgilio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mariglianella, 17enne scomparso ritrovato morto in un cantiere. Ipotesi suicidio. Inutile l’appello lanciato a "Chi l’ha visto". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

17enne trovato morto nel cantiere a mariglianella ipotesi suicidio inutile l appello a chi l ha visto

© Notizie.virgilio.it - 17enne trovato morto nel cantiere a Mariglianella, ipotesi suicidio: inutile l'appello a Chi l'ha visto

In questa notizia si parla di: 17enne - trovato

Varcaturo, rapinatore trovato morto in un canale: arrestato complice 17enne

Tragica fuga dopo una rapina: 30enne trovato morto in un canale, fermato complice 17enne

Finisce in un canale con lo scooter, 17enne trovato morto dopo ore a Oristano

17enne trovato morto cantiereDaniele Ponzo è morto, il corpo del 17enne scomparso trovato in un cantiere - Il ragazzo di 17 anni era scomparso da casa e immediatamente era scattato l'allarme da parte dei familiari. Scrive leggo.it

17enne trovato morto cantiereTrovato morto in un cantiere edile, 17enne si toglie la vita - CASERTA – Si è conclusa in tragedia la vicenda della scomparsa del 17enne di Mariglianella, Daniele Ponzo, le cui tracce si erano perse nella serata di ieri alle 19. Secondo casertace.net

Cerca Video su questo argomento: 17enne Trovato Morto Cantiere