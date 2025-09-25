14enne muore dopo l’intervento estetico | Il chirurgo fidanzato con mamma Particolari agghiaccianti
Il dibattito sulla chirurgia estetica in età adolescenziale si riaccende con forza dopo un caso che ha scosso il Messico e che solleva interrogativi etici e legali. L’accesso a interventi invasivi, il consenso dei genitori e le responsabilità dei professionisti sanitari sono temi che tornano al centro dell’attenzione pubblica. Quando alla ricerca di un ideale estetico si aggiungono dinamiche familiari complesse, i rischi non riguardano soltanto la salute fisica ma anche la tutela dei minori. Un episodio recente ha mostrato con brutalità quanto possano essere gravi le conseguenze di decisioni prese con leggerezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
