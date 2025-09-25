13 tifosi della Roma a processo 89 con daspo locale | le conseguenze post scontri a Nizza

Una Roma che dà continuità alla vittoria nel derby con un altro successo molto importante, il primo in campo europeo in quel di Nizza. Una prestazione convincente fondata sui pilastri Mancini e Ndicka, ma la notte in terra francese era iniziata ben prima del fischio d’inizio, con notizie ben più tristi e preoccupanti: vi abbiamo raccontato degli scontri tra tifosi prima del match, che avevano portato le autorità locali all’arresto di ben 102 soggetti coinvolti, ed ora arrivano già le prima conseguenze per molti di loro, anche grazie al fatto che, riporta Franceinfo.fr, le indagini avrebbero stabilito che i raduni tra queste persone fossero organizzati e premeditati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - 13 tifosi della Roma a processo, 89 con daspo locale: le conseguenze post scontri a Nizza

