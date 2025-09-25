100 Donne non attrici sul palco All’ex Macelli le voci del territorio
Domenica 30 novembre 2025: una data da cerchiare in rosso sul calendario. E mai colore, appunto il rosso, saldamento legato alla lotta contro la violenza sulle donne, appare più adeguato. Perché in quel giorno la Valdichiana Senese mostrerà nuove prospettive sulla condizione femminile e celebrerà il ruolo delle donne nella società contemporanea, sempre più distante – è questo l’impegno del territorio – dalla sottomissione e dalla brutalità. Ad incarnare questi obiettivi sarà uno spettacolo, dal titolo ‘100Donne’, che rappresenterà la conclusione di un progetto avviato all’inizio di questo mese e che proprio in questi giorni sta vivendo una fase di grande vitalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
100 Donne non attrici sul palco. All’ex Macelli le voci del territorio; “Respect”: promuovere la cultura del rispetto e contrastare la violenza sulle donne; Euridice Axen: «Recito in palcoscenico per 24 ore di seguito... un vero e proprio esperimento».
