007 First Light il trailer del TGS 2025 presenta la dottoressa Selina Tan è interpretata da Gemma Chan

Il nuovo trailer di 007 First Light mostrato al Tokyo Game Show 2025 ha portato sul palco una rivelazione importante: la dottoressa Selina Tan, personaggio interpretato dall’attrice britannica Gemma Chan. La sequenza, densa di azione e tensione, ha sottolineato come la figura della Tan non sia un semplice comprimario, ma un punto cardine nella crescita del giovane James Bond. Con competenze in psicologia, strategia e game theory, la dottoressa guida le simulazioni immersive del MI6, progettate per mettere alla prova le capacità dei reclutati. La sua presenza segna un passaggio fondamentale nel percorso che porterà Bond a ottenere lo status di agente 00. 🔗 Leggi su Game-experience.it

