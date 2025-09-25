? Dove 6 | dal 26 settembre il nuovo singolo di Matteo Manfucci è disponibile in streaming

Dal 26 settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "Dove 6", il nuovo singolo di Matteo Manfucci con un sound deciso e ritmato, impreziosito da un testo profondo e di impatto, e che anticipa il suo nuovo percorso artistico, attualmente impegnato in diversi live nel Centro Italia con la sua formazione. "Dove 6", Un sound deciso per un nuovo percorso musicale di Matteo Manfucci. A partire da domani venerdì 26 settembre 2025, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali "Dove 6", il nuovo singolo del giovane cantautore umbro Matteo Manfucci. Il brano rappresenta un punto di svolta nel suo percorso artistico, anticipando le nuove sonorità e il progetto musicale che accompagnerà l'artista nel 2026.

