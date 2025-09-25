? QUARZO | il debutto degli ASTRASONORA è disponibile dal 18 settembre su tutte le piattaforme

Disponibile dal 18 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “QUARZO ”, singolo che segna il debutto del trio romano ASTRASONORA che dipinge senza retorica scenari urbani e mentali, trasformando il grigio del quotidiano in suono in una sintesi elettronica e poetica. Un amore che cambia tutto: il significato di “QUARZO” di Astrasonora. Da giovedì 18 settembre 2025 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming “QUARZO”, il singolo d’esordio degli ASTRASONORA, trio romano che mescola elettronica, poesia urbana e realtà quotidiana. Il brano è un viaggio emozionale e sonoro che trasforma il grigio della città in melodia, raccontando una trasformazione interiore attraverso parole taglienti e suoni profondi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

