? A Reason Why | dal 26 settembre 2025 il nuovo singolo di Alan Farrington arriva in radio e streaming

Da venerdì 26 settembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “A Reason Why” il nuovo singolo di ALAN FARRINGTON, e title track del nuovo album in uscita il 17 ottobre 2025, è un brano che riflette sull’inutilità delle parole superflue, quelle frasi dette senza pensiero che finiscono per trasformarsi in rumore, ferite e incomprensione. “A Reason Why”, Un singolo intenso tra rock, elettronica e introspezione. Da venerdì 26 settembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali di streaming il nuovo singolo di Alan Farrington intitolato “A Reason Why”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

