Zucchero compie 70 anni | la vita e la carriera raccontate da lui
Il 25 settembre spegne settanta candeline Adelmo Fornaciari da Roncocesi (Reggio Emilia), superstar in Italia ma anche nel resto del mondo. Lo dicono i numeri e le tappe della sua carriera: ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “ Oro, incenso & birra ”, è stato il primo artista occidentale a esibirsi al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela e al Freddie Mercury Tribute nel 1992 a Londra. Sempre nel 1992 Zucchero e Luciano Pavarotti hanno condiviso l’ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends. 🔗 Leggi su Panorama.it
“Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Mi sento come se avessi 35-40 anni ma inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia”: parla Zucchero (che compie 70 anni)
