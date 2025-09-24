Zucchero a Umbria Jazz con un’Overdose d’Amore Il concerto all’Arena Santa Giuliana sabato 11 luglio
Un’ Overdose d’Amore a Umbria Jazz con la prima stella annunciata dell’edizione 2026, che si terrà a Perugia dal 3 al 12 luglio: è Zucchero (nella foto) in concerto sabato 11 luglio all’Arena Santa Giuliana. Con la sua voce unica e inconfondibile, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano fan da ogni angolo del mondo, una band che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva, Zucchero ’Sugar’ Fornaciari sarà a Perugia con il tour “Overdose d’Amore”, "regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia" dicono gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
