Zola alla Ryder Cup fa l’autista del golfista Molinari e supporta il Team Europe Telegraph
Gianfranco Zola sosterrà il Team Europe durante la Ryder Cup. Nel torneo di golf sarà presente anche il suo amico e golfista Francesco Molinari. Zola presente alla Ryder Cup come autista di Molinari e supporter del Team Europe. Il Telegraph scrive: L’ex calciatore del Chelsea è stato reclutato come pilota del buggy veicolo elettrico a quattro ruote, ndr. dal vice-capitano del Team Europe Francesco Molinari. Luke Donald ha portato Gianfranco Zola nel tentativo di vincere la Ryder Cup sul suolo americano per la prima volta in 13 anni. L’ex calciatore del Chelsea è stato una buona scelta di inclusione nel Team Europe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: zola - ryder
