Dopo un mese di indagini, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini che lo scorso 13 agosto a Milano hanno barbaramente assalito un 55enne ipovedente su tram a fini di rapina. Si tratta di due immigrati pregiudicati di 29 e 42 anni che ora si trovano in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato notificato ai due presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, dove si trovavano già detenuti dallo scorso 15 agosto per resistenza a pubblico ufficiale. In quell'occasione, dopo aver tentato la fuga a bordo di uno scooter rubato per evitare un controllo, una volta raggiunti hanno aggredito gli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Zio, dammi la mano", poi i calci e i pugni. Fermati due marocchini per l'agguato a un ipovedente

