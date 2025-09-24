Zhegrova Juve tutti lo attendono al top e nel mentre viene esaltato così | Soldi spesi benissimo ne vale il doppio Il commento che gasa i tifosi

Zhegrova Juve, tutti lo attendono al top: il commento e le dichiarazioni del giornalista sull’esterno kosovaro. Il calciomercato Juve estivo ha portato in dote diversi giocatori di qualità, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione del giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà: Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro è al centro dei pensieri del giornalista, che ne ha tessuto le lodi definendo il suo acquisto un’operazione magistrale da parte della dirigenza bianconera. Secondo l’analisi di Pedullà, la Juventus ha messo a segno un vero e proprio colpo. “I soldi spesi per Zhegrova sono soldi spesi benissimo”, ha affermato, sottolineando come il prezzo pagato per il suo cartellino, qualche decina di milioni, sia di gran lunga inferiore al reale valore del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

