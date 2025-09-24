Zhegrova Juve Sallahu suo preparatore atletico | È in grado di affrontare 90 minuti senza problemi È al massimo della preparazione e pronto per qualsiasi sfida possa presentarsi

Zhegrova Juve, il suo preparatore atletico Sallahu ha parlato così del rientro in campo dopo il lungo infortunio del kosovaro. Ardian Sallahu, preparatore atletico di fiducia di Edon Zhegrova, è stato intervistato da Tuttosport, parlando così delle condizioni del nuovo esterno della Juve, rientrato dopo il lungo infortunio che lo teneva ai box – dai tempi del Lille – da dicembre scorso. ZHEGROVA – «Ci siamo mossi per elaborare un piano alimentare personalizzato e un programma specifico di allenamento, fatto solo per Zhegrova». DIETA – «Si, uno stile alimentare diverso, ricco di proteine e carboidrati, adattato per sostenere lo sviluppo muscolare e poi il recupero post allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«È in grado di affrontare 90 minuti senza problemi. È al massimo della preparazione e pronto per qualsiasi sfida possa presentarsi»