Zhegrova Juve l’idea di Tudor in vista dell’Atalanta | a cosa starebbe pensando il tecnico per il big match dell’Allianz Stadium Ultimissime novità

Zhegrova Juve, l'idea di Tudor per quanto riguarda l'esterno kosovaro in vista dell'Atalanta, col big match in programma sabato allo Stadium. Un recupero che sta bruciando le tappe, un talento pronto a esplodere. Le quotazioni di Edon Zhegrova sono in netta ascesa. Come riportato da Tuttosport, il fantasista kosovaro sta stupendo tutti per la rapidità dei suoi progressi e, per la sfida di sabato contro l' Atalanta, Igor Tudor starebbe pensando di concedergli uno spezzone di gara importante. Un recupero a tempo di record. Dopo il breve ma incoraggiante esordio in Champions League e il minutaggio più lungo contro il Verona, Zhegrova ha continuato a lavorare sodo, dimostrando una condizione fisica in crescita esponenziale.

