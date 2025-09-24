Zhegrova Juve l’idea di Tudor in vista dell’Atalanta | a cosa starebbe pensando il tecnico per il big match dell’Allianz Stadium Ultimissime novità
Zhegrova Juve, l’idea di Tudor per quanto riguarda l’esterno kosovaro in vista dell’Atalanta, col big match in programma sabato allo Stadium. Un recupero che sta bruciando le tappe, un talento pronto a esplodere. Le quotazioni di Edon Zhegrova sono in netta ascesa. Come riportato da Tuttosport, il fantasista kosovaro sta stupendo tutti per la rapidità dei suoi progressi e, per la sfida di sabato contro l’ Atalanta, Igor Tudor starebbe pensando di concedergli uno spezzone di gara importante. Un recupero a tempo di record. Dopo il breve ma incoraggiante esordio in Champions League e il minutaggio più lungo contro il Verona, Zhegrova ha continuato a lavorare sodo, dimostrando una condizione fisica in crescita esponenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juve
Zhegrova Juve, il like a David ha fatto scatenare i tifosi ma la realtà è ben diversa: cosa filtra sul possibile interesse dei bianconeri
Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati
Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto
#Zhegrova, i retroscena per diventare uno da #Juve: “Completamente trasformato” - X Vai su X
Zhegrova, no al riposo per puntare l'Atalanta: il piano di Tudor per l'ultimo seduttore della Juve - facebook.com Vai su Facebook
Juve Inter sorpresa Openda | può essere subito titolare l’idea di Tudor; Kalulu titolare anche in Juve Inter? L’idea di Tudor per la fascia destra chi dovrebbe schierare il tecnico croato per la sfida dell’Allianz Stadium.
Zhegrova, il piano per prendersi la Juve: il lavoro con due preparatori personali - Il giocatore kosovaro ha debuttato positivamente con il Borussia Dortmund e si è messo alle spalle i problemi fisici: Tudor punta su di lui ... msn.com scrive
Zhegrova-David, dal Lille al nuovo asse bianconero? Tudor ci pensa per Juventus-Atalanta - È un copione già visto a Lille, dove i due attaccanti oggi in forza alla Juventus hanno condiviso tre. Da tuttomercatoweb.com