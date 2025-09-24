Zhegrova Juve il kosovaro sta bruciando le tappe | condizioni in netto miglioramento cosa filtra verso il match con l’Atalanta

Zhegrova Juve, l’analisi del Corriere: la sua condizione cresce giorno dopo giorno, Tudor può pensare a un minutaggio importante contro la Dea. Un’arma in più, pronta a esplodere. In casa Juventus, la settimana di lavoro che porta alla super sfida contro l’ Atalanta sta regalando segnali sempre più incoraggianti da parte di Edon Zhegrova. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno offensivo kosovaro è in piena “fase decollo”: sta bruciando le tappe del suo percorso di recupero e si candida con forza per un ruolo da protagonista nel big match di sabato. Zhegrova Juve: condizione in crescita e nuove prospettive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

