Zest spa approva la semestrale e convoca l' assemblea per l' aumento di capitale

Zest S.p.A., player di punta nell'innovazione digitale ed ecosistema di startup in Italia, ha presentato la Relazione Finanziaria Semestrale 2025 evidenziando un percorso in evoluzione tra efficienza gestionale, ridefinizione degli obiettivi e sfide sul fronte dei ricavi. Dopo la fusione tra LVenture Group e Digital Magics, Zest conferma la volontà di consolidare la propria presenza tra gli attori di riferimento del venture capital nazionale e internazionale. Nel dettaglio, la società ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 4,34 milioni di euro, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024.

