ZES il sindaco Aquino | Il Dipartimento per il Sud raccolga l’esperienza della struttura commissariale
“La Zona Economica Speciale Unica ha rappresentato un’esperienza positiva per l’economia del Mezzogiorno, soprattutto in termini occupazionali. Le agevolazioni e le semplificazioni introdotte hanno attratto investimenti significativi, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali e il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: sindaco - aquino
Montefredane, allarme incendi: il sindaco Aquino invita alla pulizia urgente dei fondi agricoli incolti
Bomba carta esplosa davanti a un bar, il sindaco Aquino partecipa al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
PN CapCoe, il ministro Foti rassicura il sindaco Aquino: "Entro l'autunno le assunzioni nei Comuni, compreso Montefredane"
La prima messa di Alessandro Aquino ad Arcella nella Chiesa che lo ha visto crescere. Preghiamo ed incoraggiamiamo il suo lungo cammino pastorale. Ciro Aquino Sindaco di Montefredane - facebook.com Vai su Facebook
Turismo lento e smart working per combattere lo spopolamento, la ricetta del giovane sindaco di San Mango d’Aquino - X Vai su X
ZES, il sindaco Aquino: Il Dipartimento per il Sud raccolga l’esperienza della struttura commissariale; Zes, Aquino: «Il nascente Dipartimento per il Sud raccolga l'esperienza della struttura Commissariale.