ZES il sindaco Aquino | Il Dipartimento per il Sud raccolga l’esperienza della struttura commissariale

"La Zona Economica Speciale Unica ha rappresentato un'esperienza positiva per l'economia del Mezzogiorno, soprattutto in termini occupazionali. Le agevolazioni e le semplificazioni introdotte hanno attratto investimenti significativi, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali e il.

ZES, il sindaco Aquino: Il Dipartimento per il Sud raccolga l’esperienza della struttura commissariale; Zes, Aquino: «Il nascente Dipartimento per il Sud raccolga l'esperienza della struttura Commissariale.

