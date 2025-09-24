Zerocalcare e altri artisti sugli scontri al corteo per Gaza | Bloccare una stazione non è violenza

"Bloccare una stazione in un giorno di sciopero generale" non può essere considerato violenza se si manifesta contro "il più grande genocidio di questo secolo". È quanto si legge in un appello firmato da decine di artisti e pubblicato sulle pagine del Manifesto. Tra i nomi figurano il fumettista. 🔗 Leggi su Today.it

Zerocalcare, Carlotto, Dazieri e decine di artisti: “Bloccare una stazione per provare a fermare un genocidio non è violenza” - Comunicato congiunto sugli scontri di Milano: "Violenza è stare in silenzio davanti al massacro di un popolo, portare in un carcere minorile chi ha manifestato, costruire una narrazione di comodo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

