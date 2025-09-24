Zero vittorie e sconfitta anche in Coppa | la panchina traballa

La squadra è terz’ultima in campo: l’allenatore è a rischio L’eliminazione in Coppa di oggi può essere la goccia che fa traboccare il vaso? Non lo escludiamo, anche perché si va ad aggiungere a un inizio di campionato terribile: in quattro giornate, la squadra ha collezionato appena 2 punti. Tradotto: neanche una vittoria. (LaPresse) – Calciomercato.it Traballa la panchina di D’Angelo, allenatore dello Spezia. Certo, non a causa della sconfitta ai rigori contro il Parma nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Ma per via di un avvio di stagione del tutto lontano dalle aspettative: partiti per puntare al ritorno in Serie A, direttamente o tramite i playoff, i liguri si trovano invece al terz’ultimo posto dopo i primi 360?. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zero vittorie e sconfitta anche in Coppa: la panchina traballa

In questa notizia si parla di: zero - vittorie

Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 6 luglio: tre vittorie alla portata

Addio Pippo Baudo. La camera ardente al Teatro delle Vittorie

Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche

Zero vittorie in campionato: squadra, società e tecnico criticati e in discussione - facebook.com Vai su Facebook

Zero vittorie in campionato e meno punti dell'anno scorso: #Pioli deve ancora trovare la sua #Fiorentina ? - X Vai su X

COPPA PIEMONTE: MOKAVIT ALTIORA DUE VITTORIE, PLASTIPAK ALTIORA DUE STOP CON ONORE; Finali di Champions League: record e statistiche; Italia, il calendario del girone di qualificazione al Mondiale.

Zero vittorie e sconfitta anche in Coppa: la panchina traballa - Peggio dello Spezia hanno fatto solo il Bari di De Laurentiis, appena 1 punto, e la disastrosa Sampdoria ultimissima in campionato con zero lunghezze. Secondo calciomercato.it

Zero “S”: Coppa Italia e Champions, Bologna senza sconfitte nel 2025 - Il Bologna non ha subito sconfitte tra Coppa Italia e Champions League nel 2025. Da msn.com