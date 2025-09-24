Zero consumo di suolo? Servono spazi per i servizi
Perfettamente d’accordo sulla riduzione del consumo di suolo in città, per cui il Comune sta valutando, per l’edilizia privata, limiti ancora più stretti di quelli già stabiliti oggi dalle norme, puntando tutto sulla riqualificazione dell’esistente e delle aree dismesse. Altra cosa sono però gli spazi destinati ai servizi, necessari per rispondere alle esigenze degli abitanti e migliorarne la qualità di vita. Risponde così l’amministrazione alla petizione depositata giovedì scorso in municipio dagli ambientalisti del Comitato per la difesa del territorio, i quali hanno raccolto 1.331 firme sotto la richiesta al Comune di inserire nel Pgt una clausola esplicita che preveda il “consumo di suolo zero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
