Zen Circus | Abbiamo voluto dare voce agli antagonisti

Per descrivere il successo dei The Zen Circus attraverso il pubblico e gli spazi che hanno conquistato, bisogna partire dall'attitudine su cui il progetto si fonda: suonare fra amici, girare

Zen Circus: “A volte la speranza è una trappola. Meglio affrontare il male che abbiamo dentro”; The Zen Circus: la società dello spettacolo è «Il Male»; “Io, il Maestro e le piccole cose importanti”: intervista al cantautore Giacomo Di Carlo.

Zen Circus: “A volte la speranza è una trappola. Meglio affrontare il male che abbiamo dentro” - Il tredicesimo album del gruppo toscano è incentrato su un tema attualissimo: “Bisogna fare i conti con il fatto che facciamo tutti un po’ schifo. repubblica.it scrive

Gli Zen Circus vogliono vedere come va a finere, nonostante tutto il male: l’intervista - Gli Zen Circus sono cambiati restando gli stessi, anche nel tredicesimo album Il male in uscita giovedì 25 settembre: l'intervista ... Scrive billboard.it