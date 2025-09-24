Zelensky | Vogliamo porre fine a guerra con Trump parleremo anche di garanzie di sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “Vogliamo fermare la guerra, parleremo di come porre fine alla guerra e delle garanzie di sicurezza, c'è molto di cui discutere.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zekensky, durante l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'Onu, a New York. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

