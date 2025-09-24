Zelensky | Sorpreso da Trump sulla riconquista dei territori Ma il Cremlino risponde | Falso che Kiev possa riprenderseli continuiamo la guerra
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: zelensky - sorpreso
Trump: "Washington era il posto più pericoloso al mondo". Zelensky lo guarda sorpreso
Trump: "Washington era il posto più pericoloso al mondo". Zelensky lo guarda sorpreso – Il video
Donbas, Zelensky: "Bomba aerea russa uccide 24 persone in fila per la pensione". Attacco ucraino su Sochi durante la visita di Putin. Funzionari Usa ed europei discutono nuove sanzioni contro Mosca, Bessent: tutte le opzioni sul tavolo. Tutti gli aggiornament - facebook.com Vai su Facebook
Trump: I caccia russi siano abbattuti dalla Nato. Medvedev: Cambia spesso idea, lo farà di nuovo - Cremlino: Falso che Kiev possa riconquistare qualcosa; La giravolta di Trump : Ucraina può riconquistare territori occupati dal Mosca. La Nato abbatta i jet russi che violano gli spazi aerei”; Guerra in Ucraina.
Zelensky "sorpreso" dal discorso di Trump all'Onu. L'assist all'Ucraina per riprendersi tutti i territori - Anche questa notte i droni russi hanno bombardato pesantemente alcune città del Paese, particolarmente colpita Kharkiv. Scrive affaritaliani.it
Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Riporta fanpage.it