Zelensky | Solo armi e alleati possono garantirci la sicurezza

New York, 24 set. (askanews) - Nazioni Unite (New York), 24 set. (askanews) - "Oggi, nessuno tranne noi stessi può garantire la sicurezza. Solo alleanze forti. Solo partner forti. E solo le nostre armi. Il XXI secolo non è molto diverso dal passato. Se una nazione vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky parlando all'Assemblea generale dell'Onu. "Cari leader, stiamo vivendo la corsa agli armamenti più distruttiva della storia dell'umanità. Perché questa volta include l'intelligenza artificiale - ha detto rivolgendosi ai capi di Stato e leader presenti - E se non ci sono garanzie di sicurezza reali, tranne gli amici e le armi, e se il mondo non è in grado di rispondere a tutte le minacce, e se non esiste una piattaforma forte per la sicurezza internazionale, ci sarà ancora un posto sulla terra che sia sicuro per le persone?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: "Solo armi e alleati possono garantirci la sicurezza"

In questa notizia si parla di: zelensky - armi

Ucraina: Zelensky, stiamo chiarendo con Usa su fornitura armi

Trump: «Meno armi all'Ucraina». Choc di Kiev, Zelensky: «In qualche modo dobbiamo garantire la difesa del nostro popolo»

Trump taglia le armi a Kiev. Zelensky: "Contatti con gli Usa. In qualche modo dobbiamo difendere il nostro popolo"

#Zelensky all’#Onu: le armi e non il diritto decidono chi sopravvive oggi - facebook.com Vai su Facebook

Tra tigri di carta e orsi veri, Zelensky torna a credere nella vittoria: "Le armi decidono chi sopravvive" (di L. Santucci) - X Vai su X

Onu chiede indagine su Flotilla. Trump contro tutti. Zelensky: non conta diritto ma armi e alleati - Ginevra, UNHCR: un milione di rifugiati siriani sono tornati nel loro Paese dopo la caduta di Assad; Zelensky: Non ci sono garanzie di sicurezza senza armi e alleati SOTT; Zelensky: Solo armi e alleati possono garantirci la sicurezza.

La pace si ottiene con le armi, e con gli amici, dice Zelensky - All’Onu il presidente ucraino dice che le istituzioni internazionali non fanno finire le guerre, mette a disposizione di tutti quel che il suo paese ha imparato difendendoci tutti, ma la vittoria e la ... Come scrive ilfoglio.it

Zelensky all’Onu: “Putin va fermato, la sicurezza si ottiene solo con le armi” - Il presidente ucraino critica duramente l'omologo russo dal podio del Palazzo di vetro, mentre blandisce i suoi alleati occidentali invocando nuovi aiuti per la resistenza di Kiev. Riporta eunews.it