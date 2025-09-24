Zelensky | Putin ha paura di un faccia a faccia

“Penso che con Trump abbiamo un rapporto migliore che in passato. Le bugie di Putin ci hanno ostacolato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox, sottolineando che il presidente russo “ha paura di un faccia a faccia”. Usa-Russia: mercoledì incontro tra Rubio e Lavrov È previsto mercoledì un incontro tra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: “Putin ha paura di un faccia a faccia”

