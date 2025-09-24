Zelensky | migliorati nostri rapporti con Trump

Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto a Fox News di essere rimasto "un po' sorpreso" di fronte alle affermazioni di Trump, secondo il quale l'Ucraina può riconquistare tutto il territorio sottratto dalla Russia. "Sono sicuro della mia popolazione, del mio Esercito, certo del rafforzamento del.

UCRAINA | Le nazioni della Nato dovrebbero abbattere gli aerei russi che violano lo spazio aereo: lo ha detto Donald Trump, dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky a margine del vertice Onu. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La Russia risponde a Trump: Guerra in Ucraina continua, noi siamo orsi veri.

Zelensky "sorpreso" dal discorso di Trump all'Onu. L'assist all'Ucraina per riprendersi tutti i territori - Anche questa notte i droni russi hanno bombardato pesantemente alcune città del Paese, particolarmente colpita Kharkiv. Si legge su affaritaliani.it

Zelensky: "Importante Ue resti difensore globale della libertà" - "Ora che stiamo assistendo a un rimodellamento dei rapporti tra Ue e Usa, è importante che l'Ue resti un attore globale, un difensore globale dei diritti umani e della libertà. Lo riporta ansa.it