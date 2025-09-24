Zelensky lancia l’allarme | Europa attenta non sei al sicuro Le critiche durissime con chi ce l’ha

All’Assemblea generale dell’Onu di New York, Volodymyr Zelensky ha lanciato uno dei suoi interventi più duri dalla vigilia dell’invasione russa. Il presidente ucraino ha parlato davanti ai leader mondiali puntando il dito contro Mosca, ma anche contro la debolezza dell’Onu e la riluttanza europea a reagire. “Russi verso l’Europa, nessuno è al sicuro. Non state in silenzio: la pace dipende da tutti ” ha detto. Parole che hanno trovato eco immediata, perché mettono in discussione non solo la sicurezza dell’Ucraina ma quella dell’intero continente. L’avvertimento sulla Moldavia e la critica a Bruxelles. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

